Moro condena Renato Duque, Léo Pinheiro e outros 11 por corrupção ativa e passiva

Sentença proferida pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em primeira instância nesta segunda-feira (13) condenou o ex-diretor da Petrobrás Renato Duque o Léo Pinheiro, ex-diretor da OAS, pelos crimes de corrupção ativa e passiva. Além deles, outras 11 pessoas, entre elas o ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira, também foram condenadas dentro da ação que teve origem na Operação Abismo, um braço da Lava Jato deflagrada em julho de 2016. Todos foram condenados a cumprir as penas em regime fechado de prisão.



Segundo Moro, o pagamento de propina aos condenados chegou a mais de R$ 20 milhões. "A prática do crime corrupção envolveu o pagamento de R$ 20.658.100,76, um valor muito expressivo, a executivos da Petrobrás e a agentes políticos. Teve mais de um destinatário", afirmou o juiz na sentença.



De acordo com a denúncia, o Consórcio Novo Cenpes pagou R$ 39 milhões em propina para conseguir um contrato na Petrobras entre 2007 e 2012. A obra licitada era a do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes).



Em sua decisão, Moro destacou a mobilização da defesa do ex-dirigente da Petrobras, que pede que a delação premiada de Duque seja reconhecida pelo Ministério Público. "Observo que Renato de Souza Duque há algum tempo vem contribuindo para a elucidação de fatos nos processos no âmbito da Operação Lava Jato". Porém, o magistrado destaca que firmar acordo de delação com todos os envolvidos poderia gerar "impunidade".



"O problema maior em reconhecer a colaboração é a falta de acordo de colaboração com o MPF. A celebração de um acordo de colaboração envolve um aspecto discricionário que compete ao MPF, pois não serve à persecução realizar acordos com todos os envolvidos no crime, o que seria sinônimo de impunidade", afirmou Moro.