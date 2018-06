Moraes convoca reunião com empresas multadas pela greve dos caminhoneiros

A audiência será realizado em agosto para discutir o montante de R$715 milhões devidos

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) convocou uma audiência com as empresas multados durante a greve dos caminhoneiros devido a obstrução de rodovias. A reunião está prevista para o dia 20 de agosto.



Moares foi o relator de pedido protocolado pela Advocacia-Geral da União (AGU) que pediu a cobrança de R$100 mil por hora de bloqueio nas rodovias federais. Ao longo da paralisação, as cobranças somaram R$715,4 milhões destinadas a 151 pessoas jurídicas.



Os valores ainda não foram pagos. Moraes suspendeu a execução das multas até a realização da audiência, que visa tratar dos questionamentos apresentados por recurso pelas empresas.



Entre os participantes da audiência estão representantes da própria AGU, além da Procuradoria-Geral da República (PGR), do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT). Representando os caminhoneiros e as empresas participam a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA).