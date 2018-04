Mobilização nas redes é menor que em outros dias decisivos para Lula

A postagens em torno do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula da Silva conquistaram as primeiras posições entre os assuntos mais discutidos no Twitter, no Brasil e no mundo, na tarde desta quarta-feira (4). Mas a mobilização é bem menor que a vista em outros momentos cruciais para o petista.

Segundo levantamento da empresa Bites, até as 15h20 desta quarta, foram publicados 192,1 mil mensagens no Twitter mencionando Lula ou um conjunto de 20 hashtags ligadas ao caso dele. Na terça-feira, durante o dia, foram 373,7 mil.

Em 24 de janeiro, dia do julgamento no TRF-4, foram 1,2 milhão de menções no Twitter. Em 12 de julho de 2017, quando o juiz Sérgio Moro condenou Lula na primeira instância, foram 705,9 mil menções. No dia 10 de maio do ano passado, quando Lula deu depoimento a Moro, 559,2 mil.