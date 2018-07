Missão brasileira volta aos EUA tratar da situação das crianças separadas dos pais

Ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, embarca neste sábado (14)

O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, embarca neste sábado (14) para os Estados Unidos em missão sobre direitos humanos e migrações. O principal ponto da pauta é a questão das cerca de 50 crianças brasileiras separadas dos pais, flagrados tentando entrar ilegalmente no país.

Rocha, que esteve o país na semana passada, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, irá a Nova York, Washington e Boston para reuniões com organizações voltadas à proteção de migrantes. Entre elas, a Organização Internacional para Migração (OIM), o Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ACNUDH) e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Em entrevista concedida à Agência Brasil, o ministro dos Direitos Humanos disse que está determinado a garantir que famílias se reúnam de forma definitiva.

"A gente tem de respeitar as leis dos países. A gente entende que cada país tenha sua legislação específica. Mas não podemos aceitar que essa legislação venha a violar os direitos humanos básicos, como o de reunião de famílias. Nossa preocupação é garantir que os direitos humanos sejam assegurados de forma plena", disse Gustavo Rocha.



Reunião



O governo norte-americano informou que, desde terça-feira, reuniu 57 das 103 crianças com menos de 5 anos aos pais. Outras 46 não passaram pela reunificação, porque, segundo o governo, não se encaixariam nos critérios legais para que isso ocorresse. A maioria, são fatores de segurança envolvendo os adultos. Conforme o governo, 11 responsáveis estão presos, 12 foram deportados, um é acusado de abuso sexual e um recebe tratamento por uma doença transmissível, entre outras causas.



A devolução das crianças aos pais foi uma determinação do juiz federal Dana Sabraw, do Tribunal de San Diego. O magistrado também ordenou que as crianças acima de 5 anos sejam reunidas aos pais até o dia 26 de julho.