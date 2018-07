Ministro vai visitar hoje crianças brasileiras que estão em abrigos nos EUA

04.07.2018 10:03

O Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, viaja nesta quarta-feira (4) para os Estados Unidos para acompanhar os casos das 51 crianças brasileiras que imigraram ilegalmente com os pais e acabaram separadas deles. De acordo com o Itamaraty, o ministro vai visitar as crianças e adolescentes que estão em abrigo da rede Heartland Alliance, em Chicago.



O abrigo é um dos 16 locais de acolhimento, nos Estados Unidos, em que estão brasileiros. Não há encontros agendados com autoridades norte-americanas, mas Aloysio Nunes vai se reunir em Chicago com 14 cônsules nos Estados Unidos, Canadá e México.



Em comunicado, o Itamaraty faz duras críticas à política migratória norte-americana e diz esperar a revogação das medidas adotadas recentemente.



"A reunião de coordenação analisará com especial atenção os reflexos da atual política migratória do governo norte-americano para as comunidades brasileiras, em particular a situação dos menores que se encontram separados de seus pais ou responsáveis, em 16 abrigos nos Estados Unidos, uma prática em clara violação dos instrumentos internacionais de proteção às crianças e cuja anunciada revogação espera-se seja logo implementada.", diz o comunicado do Itamaraty.