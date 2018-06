Ministro João Otávio de Noronha é eleito presidente do STJ

Como vice ficou a ministra Maria Thereza de Assis Moura; eles comandam o tribunal pelo biênio 2018-2020

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) elegeram por aclamação nesta quarta-feira (6) os magistrados João Otávio de Noronha e Maria Thereza de Assis Moura para os cargos de presidente e vice-presidente do tribunal. Eles assumem a gestão para o biênio 2018-2020.



Em agosto, os atuais presidentes e vice Laurita Vaz e Humberto Martins finalizam a gestão. O cargo de corregedor nacional de Justiça, integrante do Conselho Nacional de Justiça e hoje ocupado por Noronha, passará a ser exercido por Humberto Martins.



"Quero ser presidente do mais eficiente tribunal deste país. Eficiente no julgamento, na publicação dos acórdãos e na gestão da Justiça brasileira", afirmou o novo presidente.



Noronha ingressou no STJ em dezembro de 2002. Antes, ele fez carreira como advogado do Banco do Brasil, e atuou como diretor jurídico da instituição entre 2001 e 2002. Ele acompanha No STJ, o ministro foi membro da Primeira e da Segunda Seção e ocupou o cargo de presidente da Terceira Turma em 2016. Também foi corregedor-geral da Justiça Federal, corregedor-geral eleitoral e diretor-geral da Enfam.



Vice

Natural de São Paulo, a ministra Maria Thereza de Assis Moura é doutora em direito processual penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Desde agosto de 2006 integra o STJ, onde atua na Sexta Turma, na Terceira Seção e na Corte Especial.