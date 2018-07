Ministro do Trabalho, Helton Yomura é afastado do cargo pelo Supremo

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, foi afastado do cargo na manhã desta quinta-feira (5) depois de uma nova fase da Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal. Agentes da PF também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Yomura, no Rio de Janeiro, e no gabinete do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) na Câmara, em Brasília.



O afastamento de Yomura foi pedido pela PF e autorizado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). "Além das buscas, a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, serão impostas aos investigados medidas cautelares consistentes em proibição de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os demais investigados ou servidores da pasta, bem como a suspensão do exercício do cargo", diz a nota da PF.



A Operação Registro Espúrio teve início em maio e investiga uma suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo ministério. Segundo as investigações, os registros eram concedidos mediante pagamento.



Pasta sem comando

Com o afastamento do ministro Helton Yomura, o Ministério do Trabalho estará sem comando imediato. Em casos de afastamento, o cargo seria ocupado pelo secretário executivo, porém a vaga não está preenchida.



O cargo de secretário executivo era ocupado por Leonardo Arantes, porém ele teve sua prisão preventiva decretada há um mês. Arantes foi preso em outra fase da mesma operação que investiga as fraudes dos registros sindicais.



O Destak entrou em contato com o Ministério do Trabalho e aguarda um posicionamento da pasta.