Ministro do Trabalho afirma que vai retirar comissionados sem capacidade técnica

Caio Vieira de Mello tomou posse nesta terça-feira; a pasta é alvo de operação que investiga fraudes na concessão de registros sindicais

Recém-empossado, o ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, afirmou nesta terça-feira (10) que não atuará de forma política na pasta. Entre as ações anunciadas está a retirada de servidores comissionados nomeados sem capacidade técnica.



"Não vim politicamente, vim tecnicamente. Vou administrar o ministério de forma técnica. Se [funcionário] tiver capacidade, vai ficar", afirmou à jornalistas logo após tomar posse.



O novo ministro assume a pasta dois meses após a deflagração da Operação Registro Espúrio, que investiga esquema de propina envolvendo fraudes na concessão de registros sindicais. Quando questionado sobre o tema, ele afirmou que vai analisar os casos. "Vou fazer um exame apurado de todas as situações. Mineiro é sempre precavido", afirmou.



Caio Luiz de Mello é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele atuou como vice-Presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, entre os anos de 2008 e 2009. Ele substituirá Helton Yomura, afastado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na última semana.



'Emprego como prioridade'

Durante a cerimônia de posse, o presidente Michel Temer afirmou que o novo ministro toma posse em um momento em que a geração de emprego é uma prioridade do governo federal.



"[Caio Luiz de Mello] acumula conhecimento valiosíssimo, nesse momento em que a necessidade maior do brasileiro, e portando a prioridade do nosso governo é o emprego", afirmou.





Ainda durante o discurso, Temer lembrou da reforma trabalhista, defendendo as mudanças. "Nós realizamos um gesto mais do que corajoso, digo até de uma ousadia extraordinária, ao modernizarmos a legislação trabalhista", disse, afirmando que as alterações foram realizadas " preservando os direitos do trabalhador".

A indicação para o Ministério do Trabalho é um impasse desde o início de 2018. A pasta que vinha sendo abrigada com nomes do PTB virou alvo de Operação da Polícia Federal em maio. Yomura, o ex-ministro, foi alvo da mais recente fase, deflagrada na última quinta-feira (5), suspeito de participar da irregularidade. No mesmo dia, ele foi afastado por decisão do STF.Yomura foi a opção do PTB após a indicação da deputada Cristiane Brasil ser barrada pela Justiça. A parlamentar também é alvo da Operação. A parlamentar foi impedida de assumir a pasta após ser divulgada ação na qual foi condenada por irregularidades trabalhistas.Em meio ao impasse, o PTB divulgou nota , assinada pelo presidente Roberto Jefferson, abdicando de qualquer indicação ao Ministério do Trabalho e negando envolvimento com as irregularidades.