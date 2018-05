Ministro do STF nega liminar para tirar ação do sítio de Atibaia de Moro

Pedido tinha sido impetrado pela defesa do ex-presidente Lula;

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli negou nesta quinta-feira (3) um pedido de liminar para que fosse retirada do juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, a ação penal sobre o sítio em Atibaia (SP). O pedido tinha sido impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Em seu despacho, Toffoli argumenta que "não vislumbro a apontada ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal", a justificar a concessão da liminar, que foi pedida em uma reclamação, tipo de processo destinado a assegurar o cumprimento de decisões do STF.



Os advogados de Lula havia argumentado que Moro, ao negar a transferência dos autos para a Justiça Federal em São Paulo, afrontou a autoridade da Segunda Turma do STF, que na semana passada determinou a remessa para a capital paulista de trechos sobre Lula e o sítio presentes na colaboração premiada da empresa Odebrecht.