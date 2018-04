Ministro do STF manda soltar aliados de Temer

31.03.2018 20:47

Decisão de Luís Roberto Barroso atende pedido da PGR; entre os estão o ex-coronel da PM de São Paulo João Baptista Lima Filho e o advogado José Yunes

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso mandou soltar, na noite deste sábado (31), as 13 pessoas que foram presas dentro da operação Skala, da Polícia Federal. A operação foi realizada nesta quinta-feira (29), e entre os detidos há aliados próximos do presidente da República, Michel Temer.



A decisão de Barroso atendeu ao pedido feito pouco antes pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge - que justificou o pedido de revogação das prisões temporárias alegando que as medidas já cumpriram seu objetivo legal.



A PGR destacou que quinta-feira (29) foram feitas as medidas de busca e apreensão de prisões autorizadas pelo relator do inquérito, com exceção de três pessoas que não tiveram os mandados de prisão executados por estarem no exterior, "mas dispostos a se apresentarem à autoridade policial tão logo retornem".



Barroso é o relator do caso chamado de Inquérito dos Portos, que apura possíveis irregularidades na edição do Decreto dos Portos (Decreto 9.048/2017), assinado por Temer em maio do ano passado, e que apura o suposto favorecimento a empresas do ramo portuário.



O ministro havia determinado as prisões alegando que foram necessárias porque "havia risco concreto de destruição de provas". Entre os detidos estão o ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho; e o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República.