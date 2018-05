Ministro do STF anula a revisão da pensão de filhas de servidores públicos

O ministro alegou que o TCU tem utilizado a jurisprudência incorreta para julgar os casos de concessão de pensão. Segundo Fachin, as decisões tem seguido consulta formulada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que considera a "evolução social", pedindo comprovação de dependência econômica das filhas em relação ao benefício. Antes, o tribunal de contas considerava Súmula que permitia que a filha maior solteira, ao ocupar cargo público, pudesse escolher entre a pensão e a remuneração do serviço.



Para Fachin, a mudança de jurisprudência do TCU condiciona a pensão a critérios não previstos na lei e que isso gera insegurança jurídica.



A decisão, no entanto, mantém a possibilidade de revisão dos benefícios concedido às filhas pensionistas que recebem outros benefícios devido a alteração do estado civil.













O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que solicitava a revisão das pensões por morte recebidas por filhas de servidores públicos. O cancelamento do benefício havia sido atribuído a quem já possui 21 anos de idade e tem outra fonte de renda.O processo questionava regra que previa o fim do pagamento da pensão temporária apenas quando a beneficiada ocupava cargo público permanente, que foi revogada em lei de 1990. Fachin lembrou que jurisprudência do STF defende que o regime de concessão vai corresponder ao vigente na data da morte do servidor."Enquanto a titular da pensão permanece solteira e não ocupa cargo permanente, independentemente da análise da dependência econômica, porque não é condição essencial prevista em lei, tem ela incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à manutenção dos pagamentos da pensão", afirmou Fachin.