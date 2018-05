Ministério firma acordo para preparar o Brasil como destino 'gay-friendly'

Nos próximos 30 dias será criado um comitê gestor que terá a responsabilidade de gerenciar e executar o plano de trabalho. Entre as medidas previtas está o a realização de pesquisas para definir o perfil e preferências de consumo dos turistas do segmento. O governo pretende também realizar o treinamento de profisisonais que trabalham na área de atendimento e turismo.



O desenvolvimento de ações em respeito à diversidade incorporam o Plano Nacional do Turismo, que estabelece diretrizes a serem elaboradas de 2018 a 2022.



Durante a cerimônia de assinatura, o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, reconheceu que o país ainda precisa avançar nas políticas da área. "O Brasil é uma nação muito conservadora, ainda que diversa, mas o turismo faz muitas coisas acontecerem. Ele aproxima, cria canais, faz as pessoas viajarem, se comunicarem, se entenderem, apesar dos idiomas distintos. O turismo é uma forma de ‘respirar’, de ‘oxigenar’ o Brasil". Além de tudo, gera muitos empregos e, portanto, é um avanço junto com outros países", ressaltou, segundo a Agência Brasil.



*Com Agências.







O Ministério do Turismo assinou nesta segunda-feira (21) um termo de cooperação para promover o Brasil como um destino gay-friendly, termo utilizado para ambientes confortáveis, sem preconceito, para a comunidade LGBT. O documento foi assinado em conjunto com a Câmara de Comércio e Turismo LGBT e oo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).A iniciativa faz parte da agenda atribuída ao governo em referência ao mês de comemoração ao Dia Internacional contra a Homofobia, datado em 17 de maio. De acordo com dados do Organização Mundial do Turismo (OMT), a cada 10 turistas no mundo, um faz parte do grupo LGBT.