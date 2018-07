Ministério da Agricultura demite servidores investigados pela PF

Investigação interna concluiu que funcionários recebiam propina para evitar fiscalizações em frigoríficos

Três auditores-fiscais federais, um agente de inspeção sanitária e um agente administrativo do Ministério da Agricultura em Londrina (PR) foram demitidos por envolvimento na Operação Carne Fraca, deflagrada em março de 2017. Um quinto funcionário, da mesma unidade, foi suspenso das atividades por três meses.



As sanções foram aplicadas nesta quinta-feira (19), em decorrência de processo administrativo disciplinar aberto para investigar as irregularidades. Os quatro servidores, que atuavam na Unidade Técnica Regional de Londrina, foram alvos da primeira fase da operação, e afastados de suas funções em março o ano passado.



A investigação interna do ministério concluiu que Juarez José de Santana, Luiz Carlos Zanon Júnior, Sidiomar de Campos e Gércio Luiz Bonesi usaram os cargos para obtenção de proveito pessoal, recebimento de propinas, atuando como intermediários de interesses privados junto a órgãos públicos. Eles teriam favorecido empresas e frigoríficos que faziam parte do esquema.

Além de punir os quatro por improbidade administrativa e corrupção, o ministério decidiu suspender por 90 dias o funcionário Luiz Alberto Patzer. Ele saberia das irregularidades e não as teria denunciado.

Juarez, Gércio Luiz Bonesi e Luiz Carlos Zanon chegaram a ser presos preventivamente por determinação da Justiça Federal no Paraná.

A operação

Deflagrada pela Polícia Federal, a Operação Carne Fraca revelou o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos em troca de propinas. Quando a operação foi deflagrada, em março do ano passado, o ministério declarou que as investigações tinham como foco a eventual prática de corrupção de agentes públicos e não representariam "mau funcionamento generalizado do sistema de integridade sanitária brasileiro".