Militantes pró-Lula fazem protesto em frente ao STF

Militantes de partidos de esquerda e integrantes de movimentos sociais fizeram um protesto em frente do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta terça-feira (31). O grupo pedia a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na sede da Polícia Federal de Curtitiba (PR), desde abril.

O petista cumpre 12 anos e seis meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do tríplex do Guarujá, investigado pela Operação Lava Jato. A detenção foi executada com base na decisão do STF que autorizou prisões após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça.

No protesto, seis manifestantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a outras entidades anunciaram o início de uma greve de fome até que o ex-presidente seja beneficiado com um habeas corpus.

A manifestação foi pacífica, mas houve um princípio de confusão quando cerca de 10 pessoas tentaram se instalar na entrada exclusiva dos ministros. Eles foram retirados por um cordão humano formado por seguranças do tribunal. Algumas a caíram no chão, mas deixaram o local sem ferimentos.



*Com Agência Brasil