Mesmo preso, Lula lidera pesquisa de intenções de votos

Levantamento Ibope divulgado nesta quinta (26) pela CNI aponta Jair Bolsonaro e Marina Silva tecnicamente empatados, em cenário sem o ex-presidente, na pesquisa estimulada

Preso desde o último dia 7 de abril na sede da Polícia Federal de Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a mais recente pesquisa Ibope de intenções de votos, divulgada nesta quinta-feira (28) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na pesquisa espontânea, onde os eleitores falam por conta própria o nome de quem iriam votar, o ex-presidente da República teria 21% dos votos no primeiro turno. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



Em segundo lugar, na mesma pesquisa expontânea, ficaria Jair Bolsonaro (PSL), com 11%, seguido por Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede), ambos com 2% dos votos. Os demais candidatos Álvaro Dias (Podemos), Geraldo Alckmin (PSDB) e João Amôedo (Novo) teriam 1% cada. Na escolha espontânea, os votos brancos e nulos somariam 31% e o os que não sabem ou não responderam alcançaria 28%.A pesquisa aponta que 59% dos eleitores não indicaram um candidato, número superior ao alcançado pelos dois primeiros candidatos colocados na pesquisa.



Já no cenário estimulado, onde o pesquisador apresenta um disco com o nome dos candidatos ao entrevistados, o ex-presidente segue em primeiro lugar, com 33% dos votos. Em seguida, com 15%, chegaria Jair Bolsonaro. Marina Silva teria 7% das intenções de voto, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin ficariam com 4% dos votos cada e Álvaro Dias alcançaria 2%. Os demais candidatos – Fernando Collor de Mello (PTC), João Goulart Filho (PPL), João Amôedo, Levy Fidelix (PRTB), Manuela D´Ávila (PCdoB) e Flávio Rocha (PRB) - ficariam com 1% cada. O número de votos brancos e nulos chegaria a 22% e o dos que não sabem ou não responderam seria de 6%.



A pesquisa também apresentou aos entrevistados um cenário sem a presença do ex-presidente da República. Nesta situação, a candidato do PSL teria 17% das intenções de voto e Marina Silva, 13%. Neste cenário, Bolsonaro e Marina Silva estão tecnicamente empatados, pois a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.



A pesquisa CNI-Ibope ouviu 2 mil pessoas em 128 municípios, entre os dias 21 a 24 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.