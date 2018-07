Mesa Diretora da Câmara marca data para definir destino de Maluf

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados marcou para o dia 7 de agosto a reunião que pode resultar na cassação do mandato do deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP). O deputado cumpre prisão domiciliar em São Paulo, após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de lavagem de dinheiro.

No entendimento do STF, Maluf deve perder o mandato parlamentar, mas a medida, depende da Mesa Diretora da Câmara para ser aplicada e não passará pelo plenário. O colegiado é formado pelo presidente da Câmara e dois vice-presidentes, e pela secretaria, que reúne quatro membros titulares e mais quatro suplentes.

Maluf cumpre pena de 7 anos e 9 meses de reclusão em casa, em São Paulo, após condenação por desvios em obras quando foi prefeito da capital paulista. Ele chegou a ser preso por três meses em regime fechado, em Brasília, mas teve o direito a regime domiciliar concedido pelo plenário do STF em maio.

Na Câmara, Maluf responde a um processo no Conselho de Ética protocolado em fevereiro pela Rede. O processo aguarda apreciação do plano de trabalho apresentado pelo relator, deputado João Marcelo Souza (MDB-BA), no início deste mês.