'Mentiras são lançadas contra minha honra', diz Temer

Em pronunciamento realizado na manhã desta sexta-feira (27), o presidente afirma que vai pedir a investigação de 'vazamentos irresponsáveis'

Em discurso no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer afirmou que ele e sua família estão sendo alvos de calúnias. Ele criticou recentes notícias que abordam suspeita de vantagem indevida que envolve imóvel de sua propriedade. "Venho aqui mais uma vez naturalmente para protestar contra mentiras que são lançadas contra minha honra", afirmou o presidente.



Temer afirmou que está providenciando uma investigação. "Se pensam que atacarão a minha honra e da minha familia e ficarão impunes, não ficaram sem resposta. Eu solicitarei, até mesmo para que as instituições possam funcionar regularmente, vou sugerir ao ministro Jungmann [da Segurança Pública] que apure internamente como se dão esses vazamentos irresponsáveis", afirmou.



Após o pronunciamento, o presidente reforçou as queixas em seu perfil pessoal no Twitter. "Vou pedir uma sindicância contra essa manipulação criminosa e irresponsável que atenta contra minha honra, de meu filho de 11 anos. Pessoas de má fé estão manipulando informações e usando a imprensa para seus propósitos de atingir a minha honra", publicou.



Temer afirma que não há nenhuma prova de irregularidade. "Os investigadores ainda vão tentar rastrear a origem dos recursos para a compra dos imóveis. Como então já afirmam que são de origem ilícita? É uma irresponsabilidade. É uma perseguição criminosa disfarçada de investigação", escreveu.



'Vazamentos'

Na manhã desta sexta-feira, o jornal Folha de S. Paulo noticiou que a Polícia Federal investiga supeita de lavgame de dinheiro. O valor teria sido originado de propina e empregado em reformas em casas de familiares. O caso estaria sendo investigado junto ao inquérito que apura suposto favorecimento ilícito com empresas do setor portuário.



De acordo com as investigações, Temer teria recebido propina em troca da assinatura de ampliação da concessão de empresas do setor de portos.