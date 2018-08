Meirelles tem o projeto de levar adiante 'grandes reformas', afirma Temer

Presidente participou da convenção que confirmou o nome do ex-ministro para a disputa; Meirelles provocou racha no partido

O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta quinta-feira (2) que Henrique Meirelles é capaz d elevar adiante os projetos de governo que tiverem início no seu mandato. Temer participou da convenção nacional do partido, que homologou a candidatura do ex-ministro à Presidência da República.



"Meirelles tem o projeto de levar a diante as grandes reformas nacionais. Temos de levar a diante o projetor. Nós, peemedebistas, temos que votar em um projeto. Os pobres coitados que não tem projeto, desculpem a palavras, mas partem para a baixaria", afirmou o presidente.



A candidatura de Meirelles, contudo, não é unanimidade dentro do partido. Parlamentares como o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PE), e o senador Renan Calheiros (AL), que não apoiam a candidatura de Meirelles. Calheiros, saiu do local tão logo foi proclamado o resultado. "Qualquer candidato é melhor que Meirelles", afirmou ele, que sempre defendeu que o partido não indicasse o ex-ministro.



Temer, contudo, afirmou que Meirelles será a continuidade do seu governo, e dos projetos que tiveram início com ele em 2106, quando assumiu a Presidência após o impeachment da então Presidente Dilma Rousseff. "Se em dois anos nós conseguimos fazer isso imagina o que o Meirelles vai fazer em 4 anos ou em 8 anos", afirmou.