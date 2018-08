Meirelles supera rejeição e é candidato do MDB à Presidência

02.08.2018 12:46

Racha na legenda marca a convenção nacional do partido, que ocorre em Brasília; ex-ministro teve 85% dos votos dos militantes

Os militantes do MDB aprovaram no começo da tarde desta quinta-feira (2) o nome do ex-ministro Henrique Meirelles para a disputa pela Presidência da República. Ao contrário de outras legendas, que fizeram a escolha por aclamação, Meirelles teve a indicação aprovada por votação. Foram 85% dos votos favoráveis dos 419 militantes que votaram.



A indicação de Meirelles não é consenso dentro do partido. Parlamentares como o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PE), e o senador Renan Calheiros (AL), que não apoiam a candidatura de Meirelles. Calheiros, saiu do local tão logo foi proclamado o resultado. "Qualquer candidato é melhor que Meirelles", afirmou ele, que sempre defendeu que o partido não indicasse o ex-ministro.



Para o ministro Moreira Franco, as divergências fazem parte da história do partido.



"O PMDB é um partido democrático nós sempre garantimos aos nossos companheiros a possibilidade de divergir, de discutir de debater. Eu digo sempre, ao longo desses anos todos que no PMDB o militante já entra major já entra abrindo resistência, defendendo seus pontos de vista e é isso que faz o nosso partido grande e o maior partido do país", afirmou o ministro.



Logo após a votação, o presidente nacional da legenda, senador Romero Jucá (RR), afirmou que apesar das dificuldades, os militantes do partido entenderam que este não é o momento para ficar fora da disputa.



"Hoje nós temos um dia marcante. Ao longo desses anos a política sofreu golpes muitos fortes. Temos uma nova realizada política e eleitoral e os partidos tem que se posicionarem e mostram a sociedade quem são dignos de seu voto (...) A grande maioria em entendeu que não é o tempo de se eximir se esconder ou se calar", disse.



Segundo Jucá, a ideia do partido é focar nos eleitores indefinidos para tentar buscar votos ao partido. ' Se você não tem candidato, preste atenção no Meirelles. Porque se prestar atenção no Meirelles, vai votar no Meirelles", disse.