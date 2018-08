Meirelles: o nome que mais tem gerado divergências no MDB

Em um partido rachado, políticos contra e a favor da candidatura enxergam diferentes estratégias na indicação do ex-ministro

O MDB confirmou nesta quinta-feira (2) a candidatura de Henrique Meirelles para a Presidência da República. A cerimônia mediu a falta de consenso dentro do partido. O nome do ex-ministro da Fazenda de Michel Temer foi aprovado por 85% da legenda. A impressão sobre o impacto da indicação do político na disputa deste ano é vista de diferentes formas dentro da sigla.



A maior parte do partido, representada pelos votos favoráveis, acredita que Meirelles é o nome que pode dar sequência nas políticas de Temer em um programa de governo coerente. O posicionamento que vem sendo sustentado institucionalmente na legenda é de defensiva contra a alta taxa de rejeição, reconhecendo que não há medidas "populistas" e ressaltando a prioridade da "técnica".



Meirelles é visto por alguns políticos como um perfil que dialoga pouco politicamente e teria dificuldades de viabilizar as reformas que pretende no Congresso Nacional. Parte da ala que votou contra o ex-ministro preferia que o partido liberasse os diretórios estaduais para definirem a próprio critério um apoio a Geraldo Alckmin (PSDB) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alegando que fortaleceria mais as candidaturas regionais. Entre eles está o senador Renan Calheiros e outros parlamentares dissidentes.



Ainda entre aqueles que são contrários a Meirelles há os que não acreditam em uma candidatura efetiva. Para o senador Roberto Requião, lançar o ex-ministro pelo MDB é um apoio disfarçado à Geraldo Alckmin, já que uma coligação poderia transferir a rejeição de Temer para o tucano, enquanto uma candidatura própria o coloca como adversários.



A estratégia no período de campanhas na TV e no Rádio será a de reforçar Meirelles como uma nome que transitou tanto no governo do ex-presidente Lula quanto no de Temer, sendo o "homem de confiança" na economia, com caráter isento.