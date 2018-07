Meirelles afirma que a maioria do MDB apoia a sua candidatura

Em evento sobre transporte sobre trilhos, o ex-ministro da Fazenda defendeu o modelo de PPPs e a independência de agências reguladoras

O pré-candidato do MDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira (18) que sua candidatura deverá ser confirmada na convenção do seu partido, marcada para 2 de julho. Segundo o emedebista, o apoio ao seu nome já é maioria dentro da sigla. "Temos já vasta maioria dos votos", afirmou o ex-ministro da Fazenda em coletiva no Fórum de Mobilidade, em Brasília.



Ao ser questionado sobre uma possível dificuldade em formar alianças, Meirelles reconheceu que essa é uma situação entre todos os partidos. "Em primeiro lugar, é preciso que a realidade seja colocada claramente. Não existe um grande número de alianças já concretizadas. Muitas coisas estão sendo planejadas, faladas, muitas intenções", disse.



Sem citar nomes, Meirelles comentou que tem conversado com diversos partidos "com viés democrático" durante esta semana, e que só deve falar sobre coligações quando tiver resultados.



O ex-ministro da Fazenda também foi questionado sobre as críticas feitas pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) na escolha da sigla. O parlamentar afirmou a jornalistas na última terça-feira (17), que ter Meirelles como candidato seria uma "importação" de um nome que "não é originário do MDB". Para o pré-candidato, a crítica mostra pluralidade.



"Eu acho isso extremamente positivo. Por duas razões: primeiro porque incentiva o debate e a livre expressão de opiniões, que eu acredito não só [ser da] democracia como eu acredito ser o caso dos partidos", disse Meirelles. O emedebista acrescentou ainda que o comentário reforça a diferença entre ele e Renan.



"O que eu tenho ouvido é que essa opinião manifestada pelo senador me favorece porque mostra um contraste de biografias. Eu tenho uma biografia de serviço prestado", provocou.



Transporte sobre trilhos

Meirelles é um dos pré-candidatos que estão sendo sabatinados por especialistas da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, no Fórum de Mobilidade ANPTrilhos, realizado em Brasília nesta quarta-feira.



Ao comentar o cenário do transporte sobre trilhos brasileiro, Meirelles comentou que se trata de uma "prioridade", pois acelera a produção. "Baixar o tempo [de mobilidade] é fundamental para que economia cresça rapidamente. Para isso, nós temos que criar o planejamento metropolitano", afirmou.



Ele defendeu o modelo de Parcerias Público Privadas (PPPs), e a maior independência nas gestões das agências reguladoras de transporte.