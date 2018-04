Medidas provisórias trancam pauta da Câmara

Banco Central

Em caso de convocação de sessão extraordinária, existe a possibilidade de o projeto de lei complementar que estabelece o mandato para presidente e oito diretos do Banco Central pode ser pautado. Apesar de um parecer sobre o tema já ter sido votado na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), outro parlamentar será escolhido para relatar a proposta em plenário. Ainda não existe consenso entre os partidos da Casa.



Pontos que geram maior discordância entre os congressistas tratam d o mandato propriamente dito e da abrangência das atribuições, se incluiriam, além da estabilidade de preços, a estabilidade financeira.





Cadastro positivo

Na Câmara, o plenário vai tentar votar, mais uma vez, o projeto de lei complementar que firma como obrigatória a participação de pessoas jurídicas e físicas no cadastro positivo - serviço de banco de dados sobre informações de pagamentos em dia e de empréstimos quitados.



Para garantir a segurança dos dados dos cadastrados, o parecer de Walter Ihoshi (PSD-SP) prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa aos gestores de banco de dados que quebrarem esse sigilo.



Outra mudança proposta no texto, a fim de viabilizar um acordo entre as lideranças parlamentares da Casa, permite que o registro passe a ter o mesmo mecanismo dos serviços de informações sobre os maus pagadores. Ou seja, a participação é automática e quem quiser sair do banco terá que formalizar o pedido.





A alternativa à superlotação dos presídios brasileiros viria a partir da criação de colônias agrícolas e industriais em municípios com mais de 500 mil habitantes. A ideia é fornecer meios de trabalho para que os detentos possam ser reinseridos no convívio social.



De acordo com a proposta, as novas vagas serão destinadas exclusivamente aos detentos que estiverem cumprindo pena no regime semiaberto por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Para viabilizar a proposta, o projeto de lei determina o repasse de recursos do Fundo Penitenciário Nacional aos estados.

No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vai apreciar nesta semana o parecer do projeto que prevê a criação de mais de 62 mil vagas no sistema penitenciário brasileiro. O texto é de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) e foi relatado pelo parlamentar Valdir Raupp (MDB-RO).