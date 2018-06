Medida socioeducativa pode ser cumprida até os 21 anos, diz STJ

Um adolescente infrator que delinquiu enquanto menor de idade pode cumprir medida socioeducativa até os 21 anos, segundo decisão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A turma acatou a tese do Ministério Público Federal (MPF).

Em seu parecer, o subprocurador-geral da República Francisco de Assis Vieira Sanseverino destacou que as medidas socioeducativas não têm caráter punitivo, mas educativo e ressocializante. Sendo assim, a extinção da punição poderia gerar no adolescente a sensação de não ter responsabilidade por suas ações.

"A extinção precoce da medida, com base, única e exclusivamente, na superveniência da maioridade penal do representado, não só impede a ressocialização do jovem infrator, como gera no adolescente a sensação de não possuir responsabilidade por suas ações", pontuou o subprocurador-geral.

A tese do MPF é baseada no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê a aplicação do Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. O dispositivo tem o intuito de impedir que os menores de 18 anos, autores de atos infracionais, fiquem sem atendimento do Estado apenas pelo fato de virem a completar a maioridade civil ou penal.

Na visão do MPF, embora o ECA não traga previsão expressa sobre o prazo máximo para cumprir medida socioeducativa de liberdade assistida, deve-se estender a ela a mesma regra aplicada às demais medidas (semiliberdade e internação): a liberação compulsória aos 21 anos. Se a extinção da punição acontecesse de forma automática aos 18 anos, um jovem que cometesse uma infração às vésperas de completar 18 anos ficaria sem pena ou veria a sua medida socioeducativa interrompida antes de cumprir com sua finalidade pedagógica.

A ação que gerou a reformulação da súmula do STJ foi iniciada em 2015, quando Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) representou contra adolescente por envolvimento com facção criminosa. Cerca de um ano depois, porém, sua medida socioeducativa foi extinta por ele ter alcançado a maioridade civil (18 anos). O MP/RJ recorreu da decisão, que foi indeferida pelo Tribunal de Justiça. Em março passado, o caso foi encaminhado ao STJ, que julgou a ação no dia 13 de junho.