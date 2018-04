Medida provisória que previa alterações na reforma trabalhista perde validade

Mudanças atingiam 17 artigos do texto aprovado pelo Senado em julho do ano passado

A medida provisória (MP) que estabelecia alterações em 17 artigos da reforma trabalhista, e simbolizava um acordo entre o presidente Michel Temer e membros do Senado para garantir a votação da proposta naquela Casa, em julho de 2017, perdeu a validade nesta segunda-feira (23) sem ser apreciada pelo Legislativo.



Após o atraso de mais de quatro meses para a instalação da comissão mista responsável por apreciar o tema, o texto ficou estacionado no colegiado por falta de acordo entre os parlamentares da Câmara. Indagado sobre a falta de deliberação da matéria, o relator da proposta de reforma na comissão, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), explicou que as tratativas firmadas entre o Executivo e o Senado não chegaram à Câmara.



"Não houve negociação com o Congresso. Houve negociação com a base do governo no Senado da República. O Congresso é o Senado e a Câmara Federal", considerou.



A MP tratava de temas polêmicos do texto aprovado pelo Senado, como a representação em local de trabalho; as definições de trabalho intermitente e autônomo; a jornada de 12h por 36h; e as condições necessárias para grávidas e lactantes exercerem o serviço de forma segura.



À época da emissão da medida, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), havia se manifestado para que as alterações na reforma trabalhista fossem editadas em um projeto de lei. Assim que a proposta foi encaminhada ao Legislativo em forma de MP, Maia afirmou que não teria a responsabilidade de votar o texto.



"Não sou eu que indico membros da comissão, nem que pauto. Se o projeto chegar no plenário, a gente pauta", ponderou.