Mauro Carlesse é eleito governador do Tocantins

Com mandato-tampão ele vai ficar no cargo até o dia 31 de dezembro e pode concorrer à reeleição em outubro

Mauro Carlesse (PHS) foi eleito governado de Tocantins nas eleições suplementares deste domingo (24). Eleito, o novo chefe do Executivo irá governar o estado de Tocantins até o dia 31 de dezembro de 2018.



A eleição suplementar foi convocada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda (MDB) e da vice dele, Cláudia Lelis (PV). Os dois foram considerados culpados por captação ilegal de recursos para a campanha eleitoral de 2014 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



A votação no estado foi marcado por seções vazias e poucas filas em todo. Com a baixa adesão ao pleito, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) chegou a divulgar um vídeo convocando os cidadão a comparecer. No primeiro turno o índice foi mais de 30%, estabelecendo um novo recorde para o estado.



Novo governador

Carlesse nasceu em Terra Boa (PR) e no Tocantins atuou como empresário e agropecuarista. Ele iniciou na política ao se filiar no Partido Verde (PV) em 2011 e foi candidato a prefeito em Gurupi nas eleições de 2012. No ano seguinte, filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e venceu as eleições de 2014 para deputado estadual.