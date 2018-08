Marta rejeita convite para compor chapa com Meirelles e deixa o MDB

A parlamentar, que era o nome mais cotado dentro da sigla, afirmou que política vive crise de 'legitimidade'

A senadora Marta Suplicy (MDB-SP) afirmou nesta sexta-feira (3) que não deve compor a chapa presidencial com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A parlamentar afirmou ainda que não deve tentar uma reeleição para o cargo e que deve sair do partido.



Em carta divulgada à imprensa, a Marta afirma que o Legislativo vive uma "crise de credibilidade" e funciona em um sistema "falido" de "toma lá da cá" e que precisa "urgentemente, ser reformado".



A parlamentar criticou ainda a motivação das negociações no Congresso Nacional. "[os partidos] orientam suas movimentações políticas pela lógica exclusiva de fazerem crescer suas bancadas parlamentares com o objetivo perverso e mesquinho de fortalecerem-se na divisão e loteamento de cargos e espaços de poder", escreveu.



Marta afirma que deve continuar atuando junto à sociedade civil. "Permanecerei participando politicamente da vida pública brasileira. A partir de 2019, não mais como parlamentar, mas em todas as trincheiras que me levam ao lado da defesa dos interesses dos mais pobres, dos injustiçados e na luta pelo empoderamento das meninas e das mulheres", afirmou.



Meirelles foi confirmado como candidato à Presidência da República pelo MDB em convenção nacional realizada na última quinta-feira (2). O nome de Marta era o mais cotado, visto como favorável a indicação de uma mulher, além de poder atrair eleitores de centro-esquerda pela sua trajetória.