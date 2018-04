Marco Aurélio suspende por 5 dias análise de ação que poderia libertar Lula

ADC protocolada pelo PEN questiona a execução das penas após a condenação em segunda instância

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, suspendeu por cinco dias a análise do mérito da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADC) protocolada na Corte pelo Partido Ecológico Nacional (PEN). O documento questiona a prisão em segunda instância.



No despacho, assinado na noite desta terça-feira (10), Marco Aurélio acata o pedido da sigla, que utilizou a destituição do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro como motivo para solicitar o adiamento da votação.



"Os novos advogados constituídos não têm conhecimento da totalidade da ação e nem da tramitação dos autos, tornando assim necessário tempo para que possam estudar o feito e analisar situações de questões de ordem, regimental e processuais", ressaltou a defesa em menifestação ao ministro.



De acordo com Marco Aurélio, diante deste novo cenário, o acolhimento do pedido feito pelo partido "revela-se medida adequada e razoável".



"Considerada a notícia veiculada pelo requerente no sentido da substituição da representação processual, mediante a apresentação de instrumento de procuração, e presente a formalização de pedido certo e conforme determinado, o acolhimento do que requerido revela-se medida adequada e razoável", escreveu Marco Aurélio no despacho.



Apesar de ainda não constar na pauta do plenário da Corte, Marco Aurélio tenta, desde a semana passada, levar o mérito da ação para ser apreciado pelos ministros. A expectativa era a de que, no início da sessão desta quarta-feira (11), o ministro trouxesse um requerimento de inclusão da ADC na ordem do dia para que os magistrados pudessem opinar sobre o caso.



Entretanto, cabe à presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, pautar o julgamento do mérito em plenário. Com o ato de apresentar o requerimento aos pares, Marco Aurélio tenta pressionar a presidente a reanalisar o caso. Cármen Lúcia já se manifestou sobre um possível novo entendimento da Corte sobre o assunto. Para ela, reavaliar uma jurisprudência recente é o mesmo que "apequenar o STF".



A regra de prisão de condenados em segunda instância foi aprovada pelo STF em 2016, com um placar de 6 a 5. Desde então, alguns aspectos podem ter mudado o entendimento da maioria do Plenário. Houve o falecimento do ministro Teori Zavascki, que alterou a composição da Corte, e a mudança de posicionamento do ministro Gilmar Mendes - agora, contra a prisão prévia. Há ainda a posição da ministra Rosa Weber, ainda considerada indefinida.



Destituição



O pedido de adiamento do PEN tem como principal motivo a troca do advogado da matéria. A intenção inicial seria, inclusive, retirar a ADC do Supremo. Mas há impasses na legislação que impossibilitam a invalidação de ADC já protocolada na Corte.



Ao Destak, Kakay criticou a posição do partido. "Acho que a assessoria jurídica dele tem a mesma lucidez que tem o presidente, Adilson [Barroso]. Nós temos uma jurisprudência pacífica de que a ADC não pode ser retirada", afirmou. Ainda segundo o advogado, a decisão não é coerente.



"Acho que eles fizeram um trabalho que não é digno de um partido político. Ao dizer: não, se fosse para defender quem está preso de direita nós fazemos, e quem está preso de esquerda não", disse Kakay.