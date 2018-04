Marco Aurélio pode levar recurso contra prisão após condenação em 2ª instância ao plenário

Ministro do STF destacou que existe a possibilidade de liminar compor ordem do dia da próxima quarta-feira (11) na Corte

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, nesta quinta-feira (5), que pode levar à apreciação do plenário da Corte, na próxima quarta-feira (11), a liminar impetrada pelo Partido Ecológico Nacional (PEN) que pede a liberdade de condenados que ainda têm direito a recorrer às instâncias superiores da Justiça.



O recurso tenta reverter a decisão do plenário do tribunal, tomada em 2016, que permitiu a condenados o início do cumprimento das penas após o esgotamento dos recursos na segunda instância.



"Eu tenho que ver. O tribunal está reunido, quarta-feira tem sessão, a tendência é trazer. Se eu entender que há uma urgência maior, não se podendo aguardar, a tendência é trazer ao colegiado", disse.



Apesar de o ministro afirmar que pretende levar o recurso ao plenário, Marco Aurélio tem a prerrogativa de conceder a liminar de maneira individual, a qualquer momento, a partir de uma decisão monocrática. Caso essa seja a decisão do magistrado, se tomada até esta sexta-feira (6) a prisão do ex-presidente Lula, determinada pelo juiz Sergio Moro nesta quinta-feira (5), pode ser cancelada.





* Com informações da Agência Brasil