Manifestantes pró-Lula jogam tinta vermelha em prédio do STF

Um grupo com cerca de 20 pessoas protestaram pela manhã em frente ao tribunal com fantasia de Constituição e Carteira de Trabalho

Um grupo a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) jogou tinha vermelha em uma das entradas do Supremo Tribunal Federal (STF) no início da tarde desta terça-feira (24). As pessoas estavam vestidas com fantasias de cartolina que representavam a Constituição e a Carteira de Trabalho.



Os manifestantes cantavam uma paródia da música "Funeral de um Lavrador", de Chico Buarque, criticando as reformas trabalhista e também os reajustes de preços de combustíveis pela Petrobras.



Aos gritos de "Lula Livre", os manifestantes foram retirados pelos seguranças do tribunal após poucos minutos de protesto. Eles saíram da Praça dos Três Poderes em duas vans sem serem levados à polícia.



Nas vésperas da prisão do ex-presidente, no dia 6 de abril, o prédio da ministra Cármen Lúcia, em Belo Horizonte, também foi manchado de vermelho em protesto breve.



Lula está preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele cumpre pena de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O político foi acusado de receber um apartamente triplex, no Guarujá, como forma de propina da construtora OAS.