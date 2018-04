Em 'ritmo normal', sede da PF em Curitiba espera chegada de Lula

Movimentação é tranquila na manhã desta sexta-feira (6), porém grupos já começam a mobilização para ato no inicio da tarde; ex-presidente deverá ser entregar até às 17h

A sede da Polícia Federal, em Curitiba, já está preparada para receber o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. A movimentação é tranquila durante a manhã desta sexta-feira (6), porém apoiadores do político prometem fazer um ato de apoio no inicio desta tarde.



Até o momento, apenas algumas bandeiras do Brasil e cartazes foram colocados por manifestantes em apoio à Operação Lava Jato. A expectativa é que ao menos 3 mil pessoas fiquem nas proximidades do prédio.



Será na sede da PF, em uma sala no quarto andar, que o ex-presidente ficará detido, para cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão a que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva a e lavagem de dinheiro. A ordem de prisão foi emitida no final da tarde desta quinta-feira (5), pelo juiz federal Sérgio Moro, pela determinação, o petista terá até às 17h desta sexta-feira para se entregar.



Defesa tenta recurso

Os advogados de defesa entraram com um recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em uma tentativa de evitar a prisão do ex-presidente. O recurso está nas mãos do ministro Félix Fischer, que deverá negar o aceitar o pedido ainda nesta sexta-feira (6).



Os advogados argumentam que ainda há recursos a serem apresentados junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Na análise da defesa, a pena ainda não pode começar a ser cumprida até que sejam analisados esses recursos.