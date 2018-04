Manifestantes começam a chegar na Esplanada

Manifestantes contrários e favoráveis à prisão do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva já estão se direcionando para a Esplanada dos Ministérios, onde irão acompanhar o julgamento do habeas corpus do petista pelo Supremo tribunal Federal (STF).

Nesta quarta (4), o STF dá sequência à votação do habeas corpus do ex-presidente. O julgamento, iniciado dia 22 de março, coloca em jogo não apenas a prisão do petista – com impacto nas eleições –, mas também a regra de execução de sentença em segunda instância, que pode atingir outros réus além de Lula.

Tal como aconteceu durante a votação do processo de impeachement da ex-presidente da República Dilma Rousseff em 2016, os manifestantes foram separados e um forte esquema de segurança estruturado.

Os manifestantes favoráveis ao ex-presidente estão concentrados nas proximidades do Teatro Nacional. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, perto das 14h havia cerca de 2.300 pessoas concentradas próximo ao Teatro Nacional.



Já os que pedem a prisão de Lula estão concentrados no Ginásio Nilson Nelson. Eles já estão se direcionando para o Museu Nacional, local de concentração para os contrários ao habeas corpus. Segundo a Segurança, há cerca de 1 mil pessoas caminhando ao local.

No momento, ainda não foram registrados atos de confronto entre os grupos. Logo no começo da tarde, um pequeno grupo que pede a prisão de Lula furou o bloqueio da segurança e invadiu o gramado em frente ao Supremo Tribunal Federal, que está fechado para os manifestantes.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o grupo era formado por estudantes autorizados a assistirem a votação no STF e não teriam furado o bloqueio. O grupo, contudo, usava apitos e gritava pela prisão de Lula.