Manifestantes a favor de Lula montam acampamento em Curitiba

Integrantes das caravanas se concentram próximo ao prédio da Polícia Federal

Os manifestantes favoráveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começaram neste domingo (8) a montar um acampamento nas proximidades da sede da Polícia Federal em Curitiba. Lula está preso desde a noite de sábado (7) no prédio da PF, onde começou a cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 10 ônibus com militantes estão estacionados na proximidade do local, que teve a segurança reforçada. No sábado, durante a chegada do ex-presidente, a Polícia Federal usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes.



A maior concentração neste domingo é de militantes com bandeira do MST. Eles montaram as barracas nas calçadas em frente às casas que ficam próximas à sede da Polícia. Até o momento, não houve decisão judicial para a retirada dos manifestantes.



Segundo o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) as caravanas irão se revezar durante as semanas, para que o acampamento se mantenha. "Quem está aqui é o presidente Lula. Um gigante da política. Todo mundo da nossa militância vai vir para Curitiba", afirmou.



No sábado à noite, pouco antes da chegada do helicóptero trazendo o ex-presidente, a Justiça Federal do Paraná determinou a reintegração de posse das ruas que ficam na frente da Polícia. O acesso até o portão do local onde Lula está preso está cercado por policiais, que só permitem a entrada de jornalistas.