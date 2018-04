Paulo Maluf tem alta médica

Principal tratamento realizado pelo deputado afastado foi contra o câncer de próstata

O deputado federal afastado Paulo Maluf (PP-SP) recebeu alta médica neste domingo (29), às 9h. As informações foram divulgadas em boletim médico emitido pela equipe técnica do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde o político foi internado no último dia 5.



O principal tratamento realizado durante o período em que Maluf passou aos cuidados médicos foi contra o câncer de próstata, que já apresenta múltiplas metástases ósseas.

Antes de ser internado em São Paulo, Maluf cumpria pena no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele foi condenado, em dezembro do ano passado, pelo crime de lavagem de dinheiro. Entretanto, no fim de março o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli concedeu ao deputado a mudança de regime, e possibilitou a prisão domiciliar.



De acordo com o próprio ministro, a deliberação foi estabelecida pelo quadro de saúde do parlamentar. A decisão foi confirmada pelo plenário da Corte em 19 de abril.

Paulo Maluf foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de ter recebido propina em contratos públicos com as empreiteiras Mendes Júnior e OAS quando era prefeito de São Paulo (1993-1996).



Segundo a denúncia, os recursos foram desviados da construção da Avenida Água Espraiada, hoje chamada Avenida Roberto Marinho. O custo total da obra foi cerca de R$ 800 milhões.

As investigações se arrastaram por mais de 10 anos desde a instauração do primeiro inquérito, ainda na primeira instância da Justiça. Os procuradores responsáveis pelo caso estimaram em US$ 170 milhões a movimentação total de recursos ilícitos.



O Supremo assumiu o caso após a eleição de Maluf como deputado federal.



* Com informações da Agência Brasil