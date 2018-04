Maluf é internado em São Paulo

Deputado foi encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês. Parte do diagnóstico identifica uma broncopneumonia aspirativa

Os advogados do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) informaram, nesta sexta-feira (6), à Vara de Execuções Penais a necessidade de encaminhar o parlamentar para o Hospital Sírio-Libanês. No local, Maluf foi recebido pelo médico Sérgio Carlos Nahas.



De acordo com o especialista, o político sofre de "broncopneumonia aspirativa, atrofia de membros inferiores com distúrbio de marcha devido à compressão de raízes nervosas na região lombar da coluna vertebral e encontra-se debilitado com perda de força muscular".



A saúde debilitada garantiu ao parlamentar o cumprimento da pena em regime domiciliar. Apesar de o ministro Edson Fachin, relator das investigações do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Lava Jato, ter condenado Maluf a cumprir sete anos de prisão em regime fechado, no último dia 28 o ministro Dias Toffoli autorizou a mudança do regime.



Entretanto, a deliberação de Toffoli foi em caráter liminar. Ou seja, provisório. Portanto, para validar a possibilidade da prisão em regime domiciliar, o recurso será apreciado pelo plenário da Corte no próximo dia 11.



* Com informações da Agência Brasil