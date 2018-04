Maluf devolve chaves de apartamento funcional à Câmara

atendeu a pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do político no Supremo. De acordo com o magistrado, pesou sobre a decisão a idade avançada, de 86 anos, e laudos que detalham "graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere, em face de inúmeras e graves patologias que o afligem".



Laudo contesta prisão domiciliar



Entretanto, na última segunda-feira (2), o Instituto Médico Legal (IML) de Brasília emitiu novo laudo em que contesta a afirmação do advogado do parlamentar. De acordo com o documento, elaborado por determinação da juíza Leila Cury, titular da Vara de Execuções Penais, Maluf tem condições de continuar cumprindo a pena na Papuda.



A magistrada pediu o documento após o deputado ter sido levado, na semana passada, diretamente para um hospital privado, quando o procedimento adotado para os demais detentos que passam mal dentro do presídio é a remoção para uma unidade de pronto-atendimento (UPA). O parlamentar foi condenado pela Corte a sete anos e nove meses de prisão por lavagem de dinheiro.



Além disso, a magistrada questiona o fato de o parlamentar ter seguido para São Paulo. De acordo com ela, a transferência impede a fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar.



"Por não ter comparecido à audiência admonitória, Paulo Salim Maluf não foi advertido das condições em que deveria cumprir a respectiva pena na modalidade autorizada liminarmente por Vossa Excelência e, assim, restou impedida a efetiva fiscalização, por esta VEP/DF, por meio da colocação de tornozeleira eletrônica, comumente utilizada nesta capital em presos que fazem jus à prisão domiciliar humanitária", enfatizou.











"Como é do conhecimento de todos o quadro de saúde do Dr Paulo é grave ,com constante e diário comprometimento, inclusive com permanente risco de óbito. O que cabia a defesa técnica foi feito, agora são os médicos que estarão responsáveis pela saúde", declarou o advogado.Diante desse cenário, o ministro Dias Toffoli