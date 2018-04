Maluf deixa hospital em Brasília e viaja para São Paulo

O parlamentar foi internado nesta semana e teve prisão domiciliar concedida

Com estado de saúde "estável", o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) deixou o hospital Home, em Brasília, por volta das 11h40 desta sexta-feira (30). O parlamentar segue para recuperação em São Paulo apoós ter prisão domiciliar concedida na quarta-feira (28) pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



Maluf foi internado na terça-feira (27), quando teve uma complicação médica. Além de câncer de próstata, o político possui problemas cardíacos e hérnia de disco. Informações divulgadas pelo hospital detalham que o parlamentar chegou à unidade com fortes dores na parte da lombar. Essas estariam sendo irradiadas para a perna do parlamentar. Uma ressonância identificou a compressão de nervos na coluna vertebral do político.



A concessão de prisão domiciar foi proferida pelo ministro Dias Toffoli. Na decisão, atendeu a pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do político na Corte. De acordo com o magistrado, pesou sobre a decisão a idade avançada, de 86 anos, e laudos que detalham "graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere, em face de inúmeras e graves patologias que o afligem".



Maluf foi preso em 22 dezembro após a determinação do ministro Edson Fachin, que o condenou por lavagem de dinheiro. A pena estabelecida pelo ministro foi de 7 anos e 9 meses. Desde então, ele se encontra afastado da Cãmara dos Deputados. A cassação do mandato do parlamentar está sob análise da Comissão de Ética da Casa.