Mala com objetos que 'simulam' bomba é deixada em comissão na Câmara

O colegiado especial analisa lei polêmica sobre defensivos agrícolas

Na manhã desta quarta-feira (20) uma mala suspeita foi encontrada na Comissão Especial da Câmara criada para analisar a regulamentação da lei sobre defensivos agrícolas. De acordo com assessoria de imprensa da Casa, trata-se de uma "simulação" de explosivo.



"O objeto foi entregue aberto para a Polícia Legislativa da Casa. No interior da pasta encontrava-se uma simulação grotesca de artefato explosivo. Foi aberta uma ocorrência policial para verificação de quem deixou a mala no local. O Esquadrão Antibomba da Polícia Militar do DF foi acionado e já está com o simulacro de artefato explosivo", comunica o órgão em nota.



No momento em que foi encontrada a comissão realizava reunião, com a previsão de leitura do parecer do projeto de lei, que seria apresentado pelo relator Luiz Nishimori (PR-PR). O texto é considerado polêmico por flexibilizar a fiscalização e autorização da comercialização de agrotóxicos.



Entre os pontos mais polêmicos está a mudança na classificação de "perigo", que atualmente existe em qualquer produto e pode passar a ser definida apenas quando há dosagem em excesso. A matéria pretende ainda mudar a denominação de "agrotóxicos" para "produto fitossanitário".



O projeto também prevê que o Ministério da Agricultura conceda um registro temporário para produtos já testados sem a necessidade um novo parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



Nesta terça-feira (19) houve debate sobre a legislação na comissão. A maioria do colegiado aprova a proposta. Já entidades defensoras dos direitos dos consumidores e meio ambiente criticam. Um manifesto assinado por 283 organizações, entre elas o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e o Greenpeace, afirma que as substâncias "são responsáveis por graves índices de adoecimento humano" e que o uso de agrotóxicos deve aumentar. A Fiocruz lançou nota classificando o texto como "retrocesso", e afirmando que causa danos "irreversíveis".