Mais um: PP referenda apoio a Geraldo Alckmin

O Partido Progressista (PP) oficializou nesta quainta-feira (2), o apoio a candidatura presidencial de Geraldo Alckmin (PSDB). A decisão foi confirmada durante a convenção nacional da sigla realizada em Brasília.



Com isso, confirmam-se as expectativas de o chamado Centrão – grupo formado por PR, PRB, Solidariedade e PP – apoiar o ex-governador de São Paulo antes mesmo de ser definido o nome do candidato à Vice-Presidência. Mais cedo, o DEM também sacramentou o apoio a cadidatura do tucano.



Pelo twitter, Geraldo Alckmin agradeceu o reforço que recebeu na sua chapa. "Foi uma honra receber hoje o apoio oficial do @Progressistas11, um dos maiores partidos do país. Vamos juntos trabalhar para retomar o emprego e a confiança, tirar o Brasil do marasmo e gerar oportunidades para brasileiros e brasileiras", escreveu.



presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI) garantiu o apoio de seu partido ao programa de reformas defendido pelo PSDB. "Vamos apoiar todas as reformas que o senhor propuser, para enfrentarmos os problemas de nosso país", disse o parlamentar.



Ciro Nogueira chamou a atenção também para os problemas de segurança que o país enfrenta atualmente. "Temos pessoas sendo condenadas por proteger a sociedade, como é o caso dos policiais. Nós temos de proteger os inocentes, e não os criminosos em nosso país", finalizou.





