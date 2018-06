Maioria dos partidos já assinou pacto contra fake news

Em palestra na Associação Brasileira de Franchising (ABF), em São Paulo, nesta sexta-feira (29), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, anunciou que 22 dos 35 partidos políticos já assinaram acordo de não-proliferação de notícias falsas.

Para Fux, a progagação de fake news "violam os princípios de uma eleição democrática", pois pode gerar danos irreparáveis aos candidatos. O ministro voltou a dizer que o pleito pode ser cancelado caso um candidato seja eleito com a ajuda de informações inverídicas.

Na quinta-feira, entidades representativas dos meios de comunicação, Facebook e Google assinaram termos de cooperação com o combate às notícias falsas. As empresas de internet, inclusive, comprometeram-se a retirar do ar conteúdo malicioso ou duvidoso.

No mesmo encontro, o ministro defendeu que políticos condenados em decisão de segunda instância sejam considerados inelegíveis. Já os candidatos com situação sub júdice, com situação de elegibilidade indefinida, poderiam ter uma chance, na visão de Fux.

"Uma das grandes preocupações é uma aplicação enérgica da Lei da Ficha Limpa, que é fruto de um dos valores mais caros que é a democracia", ressaltou.

Confira os partidos que já assinaram o acordo de colaboração com a Justiça Eleitoral para a manutenção de um ambiente eleitoral imune de disseminação de noticias falsas (fake news) nas Eleições Gerais 2018:

PTB

PDT

DEM

PCdoB

PSB

PSDB

PSC

PRP

PV

AVANTE

PP

PHS

PSL

PRB

PSOL

PR

PSD

PATRI

PROS

SD

NOVO

REDE



Com informações da Agência Brasil