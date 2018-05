Maioria do STF defende a restrição do foro privilegiado de parlamentares

Até o momento, sete ministros acompanham o entendimento do relator, ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de que o foro privilegiado só se aplica a crimes cometidos em função do cargo público, ou seja, por algum tipo de favorecimento pelo mandato. Para os outros três magistrados - Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandoski - o foro será aplicado independente de se relacionar ou não com as funções do mandato.

Na sessão desta quarta-feira (2), votaram os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandoski. O último a votar será o ministro Gilmar Mendes, na sessão desta quinta-feira (3).



Os detalhes da aplicação da nova regra devem ser analisados na retomada da votação. Os ministros deverão decidir em que medida haverá mudança na jurisdição dos processos que já tramitam na Corte. De acordo com o tribunal há 540 inquéritos abertos envolvendo políticos com prerrogativa de foro privilegiado.



O que é o foro

O chamado "foro privilegiado", é o direito que têm, entre outras autoridades, presidente, ministros, senadores e deputados federais de serem julgados somente pelo Supremo. Na primeira vez que entrou na pauta, oito dos 11 ministros votaram para retirar do STF ações e investigações sobre parlamentares por fatos ocorridos fora do mandato, que seriam então enviados para a primeira instância da Justiça.



Promotores do Ministério Público Federal (MPF) defendem que o foro dificulta o combate à corrupção, isso por que o trâmite pode ser mais longo. Sem o foro, os réus são julgados monocraticamente em primeira instância, já com a prerrogativa, a decisão precisa ser validada em Plenário.









Após quatro horas de sessão, o Supremo Tribunal Federal (STF) adiou para quinta-feira (3) a conclusão da votação sobre a restrição do foro privilegiado. Entre os 11 ministros, 10 já votaram pela limitação do alcance da prerrogativa para parlamentares.O entendimento dos magistrados é o de que senadores e deputados federais só poderão ser julgados exclusivamente pelo Supremo se tratar de crime cometido em razão da função do cargo. Os magistrados se dividem sobre a definição do momento do ocorrência da infração.