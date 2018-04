Maioria do STF decide manter Palocci preso

Esse cenário revela periculosidade concreta do agente, circunstância que evidencia fundado receio de de práticas de futuras infrações", ponderou Fachin aos pares.



O ex-ministro da Fazenda foi preso em setembro de 2016 no âmbito da Operação Lava Jato. Por diversas vezes a equipe de Palocci acionou o Supremo para solicitar prioridade na análise do habeas corpus impetrado na Corte em 2017. Palocci foi condenado a cumprir 12 anos de prisão, com início em regime fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A determinação de executar a pena antes da análise da segunda instância sobre a condenação foi do juiz federal Sérgio Moro.





"Homem poderoso"

Na sessão de quarta-feira (11), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o Ministério Público Federal (MPF) defendeu a necessidade de manter a prisão preventiva com a finalidade de manter a ordem e garantir a aplicação da lei penal. De acordo com Dodge, Palocci é um "homem poderoso, com conexão com homens poderosos, e, caso seja concedido o HC e ele seja liberado, pode influenciar no andamento da ação penal".





Dodge também alegou que Palocci continuou a movimentar valores depois de preso. A procuradora detalhou que entre janeiro de 2013 e março de 2017 foram aplicados R$ 7,6 milhões de Palocci, com resgaste posterior, e mais recentemente R$ 415 mil foram transferidos do plano de previdência privada para a sua família.



"Palocci foi condenado a 12 anos, e a prisão preventiva foi decretada na mesma condenação. A culpa do réu foi, portanto, confirmada. Mas havia também o perigo de o condenado continuar a lavar dinheiro", explicou a procuradora aos ministros, acrescentando que o mérito do HC deveria ser rejeitado pelo STF.





O julgamento passou por duas etapas. A primeira foi a deliberação pelo conhecimento, ou não, do habeas corpus. Na sessão de ontem (quarta, 11), seis ministros votaram contra essa fase do julgamento e cinco defenderam o conhecimento do recurso.Durante sua manifestação aos ministros da Corte, na sessão plenária de quarta-feira (11), o advogado de Palocci, Alessandro Silvério, destacou que a prisão do político "não se trata de prisão cautelar" ao sustentar que o ex-ministro está preso há 50 meses sem sequer ter sido condenado pela segunda instância. De acordo com ele, o ministro "cumpre prisão preventiva como forma de antecipação da pena".Entretanto, de acordo com a maioria dos ministros, a defesa deveria protocolar outro HC porque houve substituição do decreto de prisão preventiva de Palocci pela sentença que determinou o regime inicial fechado. Assim, os magistrados decidiram analisar um habeas corpus "de ofício" - apresentado nesses casos em que o recurso não é conhecido pela Corte, mas os ministros avaliam como indispensável a deliberação sobre o tema.