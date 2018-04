Maia deve convocar suplente de Celso Jacob esta semana

Parlamentar está preso desde junho do ano passado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve convocar o suplente do deputado Celso Jacob (MDB-RJ) - preso desde junho do ano passado no Complexo Penitenciário da Papuda - ainda esta semana. Jacob, condenado em 2006 por falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação, será substituído por José Augusto Nalin (DEM-RJ). À época, o parlamentar era prefeito de Três Rios (RJ).



De acordo com a Constituição Federal, o suplente de deputado ou senador pode ser convocado, no prazo de 48 horas em caso de vacância e se o titular tomar posse no cargo de ministro de Estado, governador, secretário, prefeito ou chefe de missão diplomática. Outra possibilidade de convocação é o licenciamento do titular por motivo de doença ou interesse particular, desde que não ultrapasse o prazo de 120 dias.

Como nenhum desses casos se aplica ao deputado preso, Maia estava aguardando esgotar todas as possibilidades de recurso para oficializar o afastamento do deputado preso e convocar seu suplente.



"O recurso foi indeferido na semana anterior, então está na hora de chamar o suplente pra que a Câmara não fique com a despesa daqueles que não podem exercer seu mandato", declarou Maia durante entrevista à Rádio Jovem Pan, veiculada nesta segunda-feira (30).

O presidente esclareceu que toda a estrutura de gabinete de Celso Jacob "já estava congelada", apesar dele não ter sido afastado imediatamente do mandato depois que começou a cumprir pena.

Maia disse ainda que nos próximos dias também poderá convocar o suplente do deputado João Rodrigues (PSD-SC), que foi condenado em segunda instância pela Justiça Federal por dispensa irregular de licitação, quando ocupou o cargo de prefeito de Pinhalzinho (SC). Maia aguarda a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre recurso apresentado pela defesa de Rodrigues.

Jacob ainda responde a processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara. Em caso de aprovação pelo colegiado e pelo plenário, ele pode perder o mandato.



* Com informações da Agência Brasil