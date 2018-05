Maia apaga post no qual defendia a redução do PIS/Cofins

A proposta chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados. Pelo acordo, a redução seria compensada pela reoneração da folha de pagamento de setores da economia. Contudo, o projeto estimou equivocadamente uma perda de arrecadação no valor de R$3 bilhões. Após ser alertado por equipe do Planalto, o próprio Maia reconheceu posteriormente que o cálculo estaria errado, e a diferença chegaria a R$9 bilhões.



Ficou acertado entre parlamentares e governo que o projeto passará por nova análise e cálculo, incorporando novas formas de cobrir as perdas de arrecadação antes de ser votado no Senado Federal.



Desde o primeiro acordo, feito na última sexta-feira (25) o Governo Federal anunciou que vai zerar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) do diesel que impacta em R$0.05 no preço. O documento será editado em 15 dias, prazo concedido a partir do acordo feito com os caminhoneiros.



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou a publicar na noite deste domingo (27) em sua conta no Twitter que a melhor solução para as negociações pelo fim da greve dos caminhoneiros seria por meio de redução no PIS/Cofins. Contudo, ele recuou apagando o post minutos depois."Acredito, desde o início, que a melhor saída para o impasse criado entre os grevistas e o governo é reduzir ou zerar o PIS/Cofins cobrado sobre o diesel", escreveu.Especula-se que a alteração no imposto teria sido uma das pautas de reunião com a cúpula do governo que durou todo o dia no Palácio do Planalto. Maia já havia defendido projeto sobre o tema anteriormente, mas o texto perdeu força após controvérsias.