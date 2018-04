Lula vai se manifestar em missa a dona Marisa

Cerimônia ocorre neste sábado (7), às 9h, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC – onde Lula está desde quinta-feira (5)

O PT (Partido dos Trabalhadores) informou, em nota divulgada na noite desta sexta-feira (6), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá se manifestar publicamente durante a missa em homenagem a dona Marisa Letícia – que ocorre será neste sábado, às 9h, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.



Lula está na sede do sindicato desde quinta-feira (5), quando o juiz Sérgio Moro expediu a ordem de prisão contra o petista. Há a possibilidade de que Lula se entregue logo após a missa.



O ex-presidente tinha até às 17h desta sexta para se entregar na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), mas não o fez. A presidente nacional do PT (Partido dos Trabalhadores), senadora Gleisi Hoffmann (PR), disse que ele não descumpriu determinação de Sergio Moro – apenas exerceu o direito de não usar essa opção.



"Queria deixar isso claro pois começa a ser veiculado que há descumprimento, mas não é. É importante deixar claro que a ele foi dada a opção de ir até Curitiba e ele resolveu não exercer essa opção", disse aos jornalistas.



Não-foragido



Mesmo sem ter se apresentado voluntariamente às autoridades policiais de Curitiba no prazo concedido no despacho da véspera pelo juiz Sergio Moro, a assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná confirmou que Lula não será considerado foragido.



A sexta-feira foi marcada pela expectativa de que Lula falaria à militância antes do prazo final, mas não o fez. Apoiadores do PT e de outros partidos fizeram discursos ao longo de todo o dia em defesa do ex-presidente e contra a decisão de Moro de mandar prendê-lo.



Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).



STJ



O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix Fischer, negou na tarde desta sexta habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente para impedir sua prisão. A alegação dos advogados era que ainda havia recursos a serem apresentados junto ao TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), que condenou o ex-presidente, em janeiro.



Trata-se dos chamados embargos dos embargos, previstos na lei como o último recurso previsto na segunda instância, que compreende esta fase do processo. O prazo para dar entrada ao instrumento se encerraria na terça-feira (10). A defesa pedia que o ex-presidente responda em liberdade até que o recurso seja analisado.