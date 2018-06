Lula vai depor no dia 11 de setembro sobre sítio de Atibaia

Data do interrogatório foi definida pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Operação Lava Jato em primeira instância

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai depor no dia 11 de setembro no processo que trata das reformas do sítio de Atibaia. A data do interrogatório foi definida pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Operação Lava Jato em primeira instância.

O imóvel é alvo das investigações da Operação Lava Jato, que apura a suspeita de que as obras foram pagas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. Os ex-executivos das empreiteiras também são réus na ação.

No laudo elaborado pela Polícia Federal, em 2016, os peritos citam as obras que foram realizadas, entre elas a de uma cozinha avaliada em R$ 252 mil. A estimativa é de que tenha sido gasto um valor de cerca de R$ 1,7 milhão, somando a compra do sítio (R$ 1,1 milhão) e a reforma (R$ 544,8 mil).

A defesa de Lula sustenta que o ex-presidente não é proprietário do sítio. O ex-presidente está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril. O petista é acusado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.