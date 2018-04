Lula vai almoçar antes de se entregar à PF

Após discursar por 55 minutos na porta do Sindicato dos Metalúrgicos, o ex-presidente vai fazer sua última refeição em liberdade com a família

O ex-presidente Lula vai almoçar com sua família antes de se entregar à Polícia Federal (PF), na tarde deste sábado (7).

O petista deve fazer sua última refeição em liberdade na companhia dos filhos e netos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).



Dois carros com comida entraram no sindicato logo após o pronunciamento do ex-presidente.

A PF já está com o esquema preparado e ajustando detalhes de acordo com o horário estimado para o fim do almoço.



Um carro da polícia deve ir buscar o petista e conduzi-lo ao aeroporto de Congonhas. De lá, ele segue para Curitiba em um jato da PF.



O ex-presidente teve sua prisão decretada na quinta-feira (5) à tarde e tinha até às 17h de sexta para se apresentar em Curitiba. Ele optou por rejeitar o prazo e negociou a sua rendição só após a missa realizada em homenagem a sua mulher, morta em 2017, que faria 68 anos, neste sábado.