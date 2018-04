Lula é impedido de deixar o Sindicato dos Metalúrgicos

Manifestantes se aglomeraram e impediram que o ex-presidente deixasse o local onde ele está desde 5ª-feira, quando foi decretada sua prisão

O ex-presidente Lula tentou deixar o Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista, na tarde deste sábado (7),porém foi impedido por millitantes que fecharam a saída do local. Os apoiadores cercaram o carro do pestista que logo em seguida desceu e entrou de volta para o prédio.





As lideranças sindicais tentam apaziguar os ânimos, mas há grande resistência em obedecer as orientações para que Lula se entregue sem problemas. Advogados seguem em negociação com a Polícia Federal para que a prisão seja cumprida.



A prisão do ex-presidnete foi decretada na quinta-feira (5), pelo juiz federal Sérgio Moro. Porém desde a decretação, Lula se resguardou no sindicato e apenas neste sábado (7) afirmou que iria se entregar para a Polícia.



PF não irá invadir o Sindicato

A Polícia Federal afirmou que não irá invadir o Sindicato dos Metalúrgicos para cumprir o mandato de prisão contra o ex-presidente. Pela regra, ordens de prisão não são cumpridas à noite.



A corporação quer evitar possíveis confrontos com manifestantes, uma vez que o uso da força poderia ser inevitável. Segundo a Polícia, Lula poderá se entregar em qualquer horário. Uma equipe da está de prontidão em São Paulo e em Curitiba para receber o ex-presidente.