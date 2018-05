Lula será ouvido como testemunha de defesa de Cabral

Esta será a primeira vez que Lula saírá da carceragem da Superintendência da Polícia Federal, desde que foi preso no dia 7 de abril deste ano. O petista cumpre sentença de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá, atribuído a ele como propina da OAS.







O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai depor como testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (MDB). Ele será questionado no processo que ocorre no âmbito da Operação Unfair Play, que apura esquema de compra de votos na escolha do estado carioca como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.De acordo com as investigações, Cabral seria o chefe da organização criminosa. O dinheiro utilizado para garantir a votação teria vindo do empresário Arthur Cesar Soares de Menezes Filho, conhecido como Rei Arthur, que está foragido da Justiça após ter prisão decretada em setembro de 2017.O depoimento de Lula está previsto para ocorrer no dia 5 de junho por video conferência gravada da sede Justiça Federal de Curitiba. A audiência será conduzida pelo juíz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, no Rio de Janeiro.