Lula segue para ato do PT após ter prisão despachada

O ex-presidente terá de se apresentar à Polícia Federal de Curitiba nesta sexta-feira, no mesmo horário em que participaria de comitiva

Em decisão não prevista, o juíz federal Sérgio Moro expediu na tarde desta quinta-feira (5) o mandado de prisão contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No momento do despacho, o petista estava na sede do Instituto Lula, em São Paulo. O político saiu do prédio minutos depois e pode seguir para comitiva marcada com movimentos socias no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.



A ordem de prisão foi autorizada após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) minutos antes da decisão de Moro. A liminar que impedia a detenção do petista foi cassada em julgamento realizado ontem pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando o habeas corpus do político foi negado.



O ato do PT já estava marcado ainda antes do mandado, em reação à derrota do recurso na Suprema Corte. O encontro seria às 18h de sexta-feira (6), contudo, teve de ser remarcado para hoje pois Lula se apresenta à Polícia Federal de Curitiba amanhã, às 17h.



Mais cedo, a presidente nacional da legenda, Gleisi Roffmann, havia afirmado que Lula permaneceria sendo o pré-candidato à presidência, por considerá-lo inocente. Na ocasião, a parlamentar classificou a prisão como "uma violência". "É uma prisão que vai expor o Brasil ao mundo. Viraremos uma republiqueta de banana. Condenar o maior líder político dessa história, o presidente mais popular que nós tivemos e o único líder político a frente das pesquisas com condições de recompor a harmonia no país", afirmou na ocasião.



Condenação

Lula foi condenado pelo TRF4 em janeiro por corrupção e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Na denúncia, ele foi acusado de favorecimento ilícito pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP), que teria sido adquirido como forma de propina da contrutora OAS por meio de contratos com a Petrobras. Mesmo com a sentença, há brechas na lei que permitem a disputa eleitoral.