Lula retira pedido de liberdade do STF para viabilizar registro da candidatura

O relator, Edson Fachin, havia afirmado que deveria julgar o recurso antes do prazo final para o registro, em 15 de agosto

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai solicitar a retirada de um pedido de liberdade que tramita do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo é impedir que o efeito da inelegibilidade do petista seja julgado ainda antes do prazo final para o registro da candidatura, em 15 de agosto. A informação foi anunciada nesta segunda-feira (6) pela presidente nacional do PT, Gleisi Roffmann.



"[Lula] tomou uma decão importante que foi a retirada da cautelar do Supremo Tribunal Federal que pedia a sua liberdade. E tomou essa decisão de forma consciente. Ele abre mão de pedir a liberdade pelo compromisso que tem com o país, com o povo brasileiro e com sua dignidade", disse a senadora, em Curitiba, após visita à Lula na prisão.



De acordo com Gleisi a medida é uma resposta à decisão do relator da petição em questão, ministro Edson Fachin, enviar o documento para o plenário e sinalizar celeridade. "[Lula] não aceita a chicana [dificuldade] que foi feita em razão desse recurso de se levar ao pleno do Supremo a antecipação do pedido de impedir o registro de sua candidatura. Ele tem um compromisso com o Brasil", afirmou.



Ao ser condenado em segunda instância, Lula foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Contudo, a norma ainda permite que o político registre a candidatura para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analise. A estratégia do PT é de segurar ao máximo a candidatura enquanto correm os prazos processuais tanto de confirmação da inelegibilidade quanto dos recursos a uma eventual impugnação.



Campanha

O PT anunciou na noite de domiongo (5) que Fernando Haddad é o candidato a vice na chapa. O ex-prefeito de São Paulo é o coordenador da campanha. No acordo, Manuela D'Ávila (PCdoB) desistiu da candidatura para que seu partido integre coligação. A ex-deputada estadual gaúcha pode vir a ser vice em uma eventual substituição de Lula posteriormente.



Após se reunir com o petista, Haddad afirmou à jornalistas que já está preparado para representar Lula nos debates. "Eu estou na condição de candidato a vice, foi anunciado o acordo com o PCdoB então eu aceitei o honroso convite Tendo sido o coordenador do plano de governo, claro que posso dar as explicações necessárias de como vamos sair dessa crise que o governo Temer causou", afirmou.



Ainda de acordo com Haddad, Manuela estará viajando com o PT nas agendas de campanha e já deve se reunir com o partido nesta terça-feira (7).